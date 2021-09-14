Варшава, , 08:55 — REGNUM 13 сентября в Польше по запросу Интерпола был задержан беглый белорусский оппозиционер Макар Малаховский. Однако в дело вмешался глава МВД Польши Мариуш Каминьский, и активиста отпустили. Об этом сообщает Polskie Radio.

Польша Иван Шилов © ИА REGNUM

«Задержание белорусского оппозиционера Макара Малаховского польской полицией было ошибочным. Минск обратился в Интерпол, заявив, что разыскивается особо опасный преступник. И Интерпол, обнаружив оппозиционера в Польше, дал запрос на его задержание. Мы разобрались в этом деле и отпустили активиста. Получается, Белоруссия использует организацию в своих политических целях», — сообщил журналистам глава МВД.

Каминьский подчеркнул, что еще в июле текущего года он обратился в Интерпол с просьбой изменить отношение к запросам из Белоруссии, чтобы «остановить использование международной полиции в политических целях».