Оренбург, 14 сентября, 2021, 08:53 — ИА Регнум. В Оренбурге Дни немецкой культуры начнутся с выставки «Христианские мученики — жертвы нацизма». Ее открытие состоится 14 сентября в 15:00 по местному времени (13:00 мск) в мегамолл «Армада». Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Оренбургском благотворительном фоне «Евразия».

Оренбургский благотворительный фонд «Евразия» Дни немецкой культуры начнутся с выставки

Совместно с Оренбургским губернаторским историко-краеведческим музеем фонд «Евразия» покажет гостям документальный фильм «Противостояние «Белой розыˮ».

В рамках Дней немецкой культуры 16 сентября оренбургским студентам вручат стипендии им. Александра Шмореля, учрежденные мюнхенским фондом «Белая роза». После официальной церемонии в кионетре «Космос» состоится показ немецкого художественного фильма «Софи Шоль. Последние дни» о противостоянии участницы подпольной антифашистской группы «Белая роза» студентки Софи Шоль следователю гестапо Роберту Мору. Впервые в России фильм показан в 2005 году здесь же, в оренбургском кинотеатре «Космос». Картина удостоена ряда призов Берлинского кинофестиваля и даже номинировалась на «Оскар». Нынешний показ приурочен к 100-летию со дня рождения главной героини картины Софи Шоль. Фильм будет демонстрироваться на немецком языке с русскими субтитрами.

На площадке Оренбургской областной библиотеке им. Н.К. Крупской 16 сентября развернут две выставки: «Книги немецких авторов с автографами» и «Александр Шморель: от участника Сопротивления к святому». «Здесь можно будет увидеть, например, книги, подписанные оренбуржцам лауреатом Нобелевской премии Гюнтером Грассом и экс-канцлером Германии Гельмутом Шмидтом, писателями Фридрихом Дюренматтом и Стефаном Геймом», — сказал президент Оренбургского благотворительного фонда «Евразия» Игорь Храмов.

Галерея выдающихся оренбуржцев «Наши люди» вечером 17 сентября примет участников межрегиональной встречи партнерских организаций Гёте-института.