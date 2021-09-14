Гранада, Испания, 14 сентября, 2021, 08:50 — ИА Регнум. «Бетис» одержал победу над «Гранадой» в матче четвёртого тура чемпионата Испании по футболу. Встреча завершилась со счётом 2:1, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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В составе «Бетиса» голы забили полузащитники Родри и Серхио Каналес. У «Гранады» отличился нападающий Луис Суарес.

На сегодняшний день «Бетис» занимает девятое место в чемпионате Испании, в активе команды пять очков. «Гранада» идёт на 17-м месте с двумя очками.

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