Париж, 14 сентября, 2021, 08:52 — ИА Регнум. Новые Dacia Duster и Dacia Bigster будут собираться на платформе CMF-B, на которой в 2024 году будут выпускаться автомобили Lada Niva нового поколения. Об этом сообщает издание AutoExpert со ссылкой на топ-менеджера компании Renault Дени Ле Вот.

Auto Express Кроссовер Dacia Bigster

Также топ-менеджер французского бренда сообщил, что планируется создать шесть вариаций Duster для шести стран. Их сборку наладят на четырёх заводах. По словам представителя компании, курировать проект будет Renault Technologie Roumanie.

Ожидается, что дебют нового Dacia Duster состоится в 2024 году. Официальная же премьера Bigster должна пройти в первой половине 2025 года. В этот же период появится Lada Niva нового поколения.

Топ-менеджер отметил, что кроссовер Bigster будет крупнее, чем внедорожник Duster. Его длина составит порядка 4,6 м.

Ранее компания Renault представила на автомобильной выставке в Мюнхене новый электрокроссовер Megane E-Tech Electric длиной 4,21 м. Изготовлена машина на новой модульной «тележке» CMF-EV.

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