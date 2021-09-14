Москва, 14 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. За первое полугодие 2021 года резиденты ОЭЗ «Технополис «Москва» получили более 280 млн рублей налоговых льгот, сообщает 14 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр инновационного производства «Технополис Москва». Территория бывшего Автомобильного завода им. Ленинского Комсомола — «Москвич». Москва

Как рассказал вице-мэр города Владимир Ефимов, чьи слова приводятся в информации, объём выданных льгот в 1,7 раза превышает показатели первого полугодия 2020 года.

«Сумма налоговых льгот, полученных резидентами ОЭЗ «Технополис «Москва» за первые шесть месяцев текущего года, составила более 280 миллионов рублей, — сказал заммэра. — Большая часть из них — почти 269 миллионов рублей — пришлась на льготы по уплате налогов в бюджет города».

При этом резиденты тезнополиса за первые шесть месяцев 2021 года заплатили налоги на 1,6 млрд рублей, рассказал глава департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров.