Владивосток, 14 сентября, 2021, 08:48 — ИА Регнум. Тихоокеанский флот (ТОФ) ВМФ России полностью завершил северный экспедиционный завоз топлива и горюче-смазочных материалов (ГСМ) на все отдалённые посты и маяки войск и сил на Северо-востоке России. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба ТОФ на сайте Минобороны РФ.

(сс) Boris Solovyev Берега острова Врангеля

пресс-служба ТОФ «Более 10,5 тыс. тонн горюче-смазочных материалов для вооружения, техники и оборудования, а также 12 тыс. тонн угля для работы теплогенерирующих объектов Минобороны РФ доставлены до потребителей».

Отмечается, что необходимый груз, доставленный в установленный срок вспомогательными судами ТОФ и судами сторонних организаций, получили 30 отдельных подразделений, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей, в том числе на островах Врангеля, Беринга и мысе Шмидта.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне началась доставка топлива и продовольствия на посты Тихоокеанского флота, расположенные в районе островов Курильской гряды и восточного побережья Камчатки.

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