Кишинёв, 14 сентября, 2021, 08:45 — ИА Регнум. В Молдавии в течение суток 13 сентября выявили 746 случаев заражения коронавирусом в ходе 7486 исследований. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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За время пандемии, по данным министерства, в стране выявили 275 558 носителей SARS-CoV-2. Из них признаны медиками выздоровевшими 263 202 человека, в том числе 443 — за последние сутки.

В больницах республики разместили 1375 пациентов с COVID-19, из которых 105 находятся в тяжёлом состоянии. За время пандемии в 6536 случаях пациенты с диагнозом «коронавирусная инфекция» скончались. За последние сутки в стране зафиксировали 15 таких случаев.

Днём ранее в Молдавии выявили 213 заражений коронавирусом в результате проведения 2884 тестов. Выздоровевшими врачи признали 499 человек, скончались 14 пациентов с COVID-19.

Напомним, в Молдавии с 10 сентября по 30 октября из-за ухудшения эпидобстановки был введён режим чрезвычайного положения.