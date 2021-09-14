Томск, 14 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. Ограничения на работу ресторанов и других заведений общепита в ночное время сняты в Томской области. Об этом ИА REGNUM сообщили 14 сентября в администрации региона.

Ольга Перегуд ИА Красная Весна В ресторане

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: вырабатываем коллективный иммунитет — все новости»

Соответствующее решение принял томский губернатор Сергей Жвачкин, возглавляющий региональный оперштаб по борьбе с коронавирусом. По его словам, на сегодняшний день эпидобстановка позволяет разрешить работу заведений общепита в ночное время.

«Нельзя бездумно вводить ограничения там, где можно обойтись без них. Нужно не душить бизнес, а при малейшей возможности снимать ограничения», — прокомментировал своё решение Сергей Жвачкин. Он добавил, что власти руководствуются следующим принципом — «найти баланс между здоровьем людей и здоровьем экономики».

»Коэффициент распространения инфекции устойчиво снижается, и ночной бизнес, пострадавший от ограничений, может наконец вернуться к работе», — отметил губернатор.

Вместе с тем, заведения общепита должны строго соблюдать все требования Роспотребнадзора. Обязательными остаются защитные маски, социальная дистанция и дезинфекция рук. В регионе продолжается прививочная кампания против коронавируса.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 13 сентября в Томской области выявлено 42 124 носителя SARS-CoV-2.