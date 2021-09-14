Москвичи смогут пожаловаться на отсутствие тепла в домах
Москва, 14 сентября, 2021, 08:44 — ИА Регнум. В Москве с сегодняшнего дня, 14 сентября, заработала горячая линия по вопросам включения отопления, сообщается на портале мэра столицы.
Отопительный сезон
По телефону горячей линии москвичи могут оставить заявку, если возникла течь в системе отопления. После включения сообщить об отсутствии в доме тепла или на плохо греющие батареи.
Телефону горячей линии:
Как сообщало ИА REGNUM, с 9 сентября тепло начали подавать на все объекты соцкультбыта и в жилом секторе Москвы.
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