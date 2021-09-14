Элиста, 14 сентября, 2021, 08:43 — ИА Регнум. В ряде территорий Калмыкии введён режим чрезвычайной ситуации из-за засухи. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном управлении МЧС России.

Засуха

Особое положение введено на территории Юстинского, Яшкульского, Черноземельского и Лаганского районов. Меры связаны с атмосферной засухой.

Из-за жары и отсутствия осадков зафиксирована гибель травостоя, естественного сенокоса и пастбищ на общей площади 1 710 311,93 гектара. Последствия непогоды могут крайне негативно сказаться на животноводстве ввиду недостатка корма.