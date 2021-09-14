Самара, 14 сентября, 2021, 08:46 — ИА Регнум. Проверку после жалоб на качество питания в школьной столовой организовала прокуратура г. Самары. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба этого надзорного ведомства.

Educaltai.ru/ Школьная столовая

Сообщается, что в сети интернет была опубликована информация о некачественном питании в школе № 116. По данному факту прокуратура Железнодорожного района города проводит проверку. В проверочных мероприятиях также участвуют и специалисты Роспотребнадзора.

«По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер реагирования и дана оценка действиям должностных лиц, ответственных за организацию питания в учебном заведении», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области в 2021 году начнут модернизировать школьные столовые.