Москва, 14 сентября, 2021, 08:41 — ИА Регнум. Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, как родился проект «Северный поток — 2».

Иван Шилов ИА REGNUM «Северный поток — 2»

«Правильно будет рассказать, как родился этот проект. Из СМИ мы знаем, что «Северный поток — 2» реализует Газпром с другими странами. Про автора никто не говорит. И он про себя точно не будет рассказывать. Автором этой инициативы — от идеи до маршрута прокладки — был президент нашей страны», — отметил Володин в телеграм-канале.

По его словам, телефонный разговор Владимира Путина с Алексеем Миллером о реализации этого проекта состоялся по пути в аэропорт, тогда и были высказаны предложения по «Северному потоку — 2».

«Они заключались не только в меньшей протяженности маршрута доставки газа, но и соблюдении всех требований экологической безопасности. Это более чистый проект: он дает в 5,6 раза меньше выбросов углекислого газа в атмосферу, чем проходящий через Украину газопровод», — рассказал парламентарий.

Он подчеркнул, что для России, в свою очередь, «Северный поток-2» сопоставим по значению со строительством БАМа и Крымского моста.

«Это масштабный проект, в рамках которого мы расширим рынок поставок нашей продукции, а потребитель получит качественный и дешевый газ», — добавил Володин.

Спикер Госдумы указал на то, что мегапроект реализовывался в непростых политических условиях: санкции, лоббирование со стороны Соединённых Штатов, предлагавших свой более дорогой сланцевый газ.

«Необходимо отдать должное канцлеру Германии Ангеле Меркель. Она смогла отстоять интересы своих граждан и граждан европейских государств», — указал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, «Северный поток — 2» — газопровод из России в Германию мощностью в 55 млрд кубометров в год. Последнюю трубу второй нитки погрузили на дно Балтийского моря на прошлой неделе.