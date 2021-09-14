Москва, 14 сентября, 2021, 08:39 — ИА Регнум. Российские работодатели должны предоставлять своим работникам три выходных дня с сохранением оплаты труда после прохождения последними каждого этапа вакцинации от COVID-19. Об этом 14 сентября говорится в обращении директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина на имя главы Минтруда Антона Котякова, спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина.

Minzdrav.gov.ru Вакцинация

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«В связи с массовой вакцинацией от коронавирусной инфекции, продолжающейся в настоящее время в России, прошу Вас рассмотреть возможность введения обязательства для работодателей о предоставлении всем работникам, сделавшим прививку, трех обязательных оплачиваемых выходных дней», — приводит текст письма РИА Новости.

При этом в письме отмечается, что в настоящее время трудовое законодательство не предусматривает предоставление оплачиваемых отгулов и вопрос о поддержке прошедших вакцинацию сотрудников находится в ведении работодателей или руководства субъектов РФ, а в случае реакций организма на прививку, таких как повышение температуры или других симптомов, необходимо оформлять больничный лист.

Также указывается, что в данный момент эксперты все чаще говорят о новой волне заболеваемости COVID-19 и по мнению главного врача больницы в Коммунарке Дениса Проценко, таковая может произойти в конце сентября — начале октября.

«По мнению врачей и экспертного сообщества, только массовая вакцинация позволит защитить население от тяжелого течения болезни и ее трагических последствий. Это подтверждают и слова главы Министерства здравоохранения Российской Федерации Михаила Мурашко, который заявил, что более 98 процентов поступающих на госпитализацию пациентов — это не вакцинированные», — добавляется в письме.

Кроме того, добавляется, что многие работодатели не готовы идти на уступки и предоставлять оплачиваемые отгулы желающим вакцинироваться сотрудникам, из-за чего «огромный пласт трудоспособного населения остается незащищенным от коронавирусной инфекции из-за невозможности вакцинироваться и опасения сильного иммунного ответа организма».

«Без сомнения, законодательно закрепленные дополнительные выходные дни после прививки могли бы заметно увеличить число вакцинированных, что в свою очередь будет способствовать повышению коллективного иммунитета», — отмечается в послании.

При этом глава института пояснил, что ситуация, когда снова может понадобиться массовая вакцинация, может повториться в будущем.

«Прошу Вас распространить данную практику предоставления выходных дней на все прививки, проводимые государственными медицинскими учреждениями в обязательном и массовом порядке в условиях пандемии», — подчеркивается в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обнародовала данные по заболеваемости COVID-19 в мире, а также по темпам вакцинации от коронавирусной инфекции.