Москва, 14 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. В России более чем в полтора раза сократилось количество граждан, которые отчаялись найти работу. Так, если во втором квартале 2020 года таковых насчитывалось 629 тысяч, то за аналогичный период текущего года этот показатель снизился до 389 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Admkrai.krasnodar.ru В поисках работы

Читайте также: Безработица в России снизилась до уровня осени 2019 года

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики, на которую ссылается RT, больше всего отчаявшихся трудоустроиться людей проживает в Дагестане (71 тыс.), Алтайском крае (22 тыс.), Волгоградской области (18 тыс.), Башкирии (15 тыс.) и Ростовской области (13 тыс.).

При этом в Тульской области, Санкт-Петербурге, Севастополе, Чечне и Кировской области таких людей нет.

Такую статистику кандидат экономических наук Михаил Беляев объясняет «выходом экономики России из «коронавирусного периода застоя», о чём свидетельствуют серьёзные макроэкономические показатели.

Также по теме: Служба занятости в Москве зафиксировала рекордное число вакансий

Добавим, что, согласно методологии Росстата, отчаявшиеся найти работу — это незанятые граждане, которые готовы приступить к работе в настоящий момент, но не искали работу по ряду причин.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно данным Росстата, уровень безработицы в России в июле 2021 года снизился до 4,5% от экономически активного населения, что является самым низким показателем с осени 2019 года.