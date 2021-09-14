Кабул, 14 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Группа вооруженных людей, притворившихся боевиками радикального движения «Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похитила и ранила бывшего губернатора афганской провинции Хост Хукама Хана Хабиби. Об этом 13 сентября сообщило агентство Pajhwok.

Цитата из к/ф «Похищение Фредди Хайнекена» реж Даниэль Альфредсон. 2014. Нидерланды, Бельгия, Великобритания, США Похищение

Пострадавший рассказал, что злоумышленников было шестеро или семеро. Боевики схватили Хабиби, когда он выходил из мечети в Кабуле. По его экс-чиновника, напавшие хотели убить его, но местные жители вовремя сообщили о похищении.

Хабиби отметил, что пленившие его люди были одеты как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а на их автомобилях были флаги движения. Вместе с тем, по информации агентства, боевики не являются членами указанной группировки и причиной нападения стала месть.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в афганском уезде Руха (провинция Панджшер) Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили и убили брата афганского экс-вице президента Амруллы Салеха Рухоллу Азизи.