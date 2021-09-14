В Афганистане похитили бывшего губернатора провинции Хост
Кабул, 14 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Группа вооруженных людей, притворившихся боевиками радикального движения «Талибан"* (организация, деятельность которой запрещена в РФ), похитила и ранила бывшего губернатора афганской провинции Хост Хукама Хана Хабиби. Об этом 13 сентября сообщило агентство Pajhwok.
Пострадавший рассказал, что злоумышленников было шестеро или семеро. Боевики схватили Хабиби, когда он выходил из мечети в Кабуле. По его экс-чиновника, напавшие хотели убить его, но местные жители вовремя сообщили о похищении.
Хабиби отметил, что пленившие его люди были одеты как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ), а на их автомобилях были флаги движения. Вместе с тем, по информации агентства, боевики не являются членами указанной группировки и причиной нападения стала месть.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 сентября в афганском уезде Руха (провинция Панджшер) Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили и убили брата афганского экс-вице президента Амруллы Салеха Рухоллу Азизи.