Портленд, США, 14 сентября, 2021, 08:38 — ИА Регнум. Имя одного из персонажей культового анимационного сериала «Симпсоны» теперь носит мост в городе Портленд в американском штате Орегон. Об этом 14 сентября сообщает городское бюро транспорта на своей странице в Facebook.

Simpsons.fox-fan.ru Главные персонажи мультсериала Симпсоны

Мост закрыт для движения автотранспорта, его ширина составляет 7,3 метра, а протяжённость 61 метр. Теперь мост носит имя Неда Фландерса, героя мультсериала, который по сюжету является соседом семьи Симпсонов. Нед — очень дружелюбный и чрезмерно правильный и набожный мужчина, который носит усы и скрывает под своим зелёным свитером чрезвычайно развитую мускулатуру.

Персонажа придумал художник-мультипликатор Мэтт Гроунинг, уроженец Портленда. Считается, что Фландерс был назван в честь одной из улиц родного города Гроунинга, поэтому появление здесь же моста, названного в честь этого героя мультсериала кажется вполне логичным.

«Нед Фландерс — символ добрососедства, к которому мы должны стремиться в нашем городе», — поясняется в публикации городского бюро транспорта в соцсети.

Напомним, культовый анимационный юмористический сериал «Симпсоны» является самым длинным мультсериалом в истории американского телевидения. Он впервые вышел на экраны в 1989 году и с тех пор новые серии выпускаются авторами непрерывно. Уже выпущено 32 сезона сериала, а на конец сентября текущего года запланирован старт 33-го сезона. В сериале часто высмеиваются клише и стереотипы из жизни американцев, а также поднимаются актуальные вопросы из области политики, религии, образования.