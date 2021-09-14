Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 08:34 — ИА Регнум. В Ростовской области уровень безработицы достиг допандемийных значений. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве.

Исаак Сайес. Биржа труда. 1937(фрагмент)

«В результате принятых мер в регионе удалось снизить численность зарегистрированных безработных со 107 тыс. человек на начало 2021 года до 22,6 тысячи человек на сегодняшний день. Соответственно, и уровень регистрируемой безработицы снижен с 5,1% до 1,1%», — привёл данные заместитель донского губернатора Сергей Бондарев.

Жителям Ростовской области доступно 73,5 тыс. вакансий. С начала 2021 года трудоустроено около 88 тыс. человек.