Тбилиси, , 08:34 — REGNUM Обращение экс-президента Грузуии Михаила Саакашвили с призывом «спасать» страну является недопустимым. Об этом в эфире «Общественного телевидения» заявил бывший командующий Силами обороны генерал-лейтенант Владимир Чачибая.

Саакашвили Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Заявление Михаила Саакашвили не является расплывчатым, оно имеет конкретную политическую цель. Его заявление вызывает тревогу, так как недопустимо вовлекать военнослужащих в политические игры, это опасно», — сказал Чачибая.

По словам генерала, в то время, когда Грузией правил Саакашвили, на территориях воинских частей были избирательные участки, но после прихода к власти партии «Грузинская мечта» в 2012 году их перенесли. Перестав контролировать голосование военнослужащих новая партия якобы потеряла часть голосов, но за это никого не наказывали в отличие от политики, проводимой до 2012 года.

«В воинских частях нет ни одного избирательного участка, все военнослужащие свободны в выборе», — сказал Чачибая.

Напомним, ранее Саакашвили обратился к грузинским военнослужащим в Facebook. Он заявил о необходимости «спасать» Грузию и призвал их «подготовиться к исполнению гражданского долга, к активному участию в выборах», которые пройдут 2 октября.

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