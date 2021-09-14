Москва, 14 сентября, 2021, 08:35 — ИА Регнум. Средний чек дилерского салона, предоставляющего услуги по ремонту и техническому обслуживанию автомобилей в России, вырос на 7%. Об этом сообщает агентство «Автостат».

Светлана Шаповалова Малый бизнес на Алтае. Автосервис

По данным агентства, средний чек одного дилерского салона на автомобильные услуги составил в России в 2020 году около 7 тыс. рублей. В 2019 году его значение было 6,5 тыс. рублей. Таким образом, средний чек подобных услуг вырос на 7%.

При этом средний чек на обслуживание и ремонт авто массового сегмента вырос значительно больше в годовом сравнении — на 11%, до 5,5 тыс. рублей. А средний чек на премиальные машины вырос только на 3%, до 11,5 тыс. рублей.

Напомним, в августе 2021 года продажи автомобилей китайских брендов выросли в России на 42%, до 8 731 экземпляра.

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