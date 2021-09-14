Москва, 14 сентября, 2021, 08:30 — ИА Регнум. Территорию возле станции Большой кольцевой линии метро Москвы «Проспект Вернадского» благоустроили, сообщает 14 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Метро

О подготовке участка к открытию новой станции столичной подземки рассказал вице-мэр Москвы Пётр Бирюков. Он отметил, что с открытием новых станций метро увеличивается и количество пешеходов на прилегающих улицах.

«После благоустройства прилегающая к метро территория стала удобной и функциональной, появился новый пешеходный маршрут, который связал парк 50-летия Октября со станцией БКЛ «Проспект Вернадского», — заявил заместитель мэра.

У станции БКЛ установили лавочки, урны, фонари и уличные торшеры. Были разбиты 6,8 га газонов и высажены 5,5 тыс. кустов кизильника. Кроме того, на прилегающей к станции территории монтируют девять остановочных павильонов с Wi-Fi и портами для зарядки телефонов.