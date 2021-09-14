Москва, 14 сентября, 2021, 08:29 — ИА Регнум. Российская легкоатлетка, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Мария Ласицкене считает прошедший сезон лучшим в своей карьере. Об этом 14 сентября сообщает ТАСС.

Diario de Madrid Мария Ласицкене

«Однозначно, пока это мой самый лучший сезон. У меня теперь есть золото Олимпийских игр, пятая победа в финале Бриллиантовой лиги и отличные результаты в сезоне в целом», — сказала Ласицкене.

Напомним, в 2021 году Ласицкене стала победительницей Олимпийских игр в Токио, затем она выиграла финал Бриллиантовой лиги с лучшим результатом мезона в мире (2,05 м), а завершила сезон победой на турнире в Берлине.