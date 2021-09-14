Грозный, 14 сентября, 2021, 08:28 — ИА Регнум. В столице Чечни разыграют автомобиль среди участников вакцинации против коронавируса. Конкурс объявила мэрия Грозного, сообщив об этом на свой странице в соцсети Instagram. Помимо главного приза будут разыграны еще десять ценных подарков стоимостью от 100 тыс. рублей.

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«Мэрией города Грозного объявляется конкурс среди населения, проходящего вакцинацию, в том числе уже вакцинированных. Всего будет определено десять победителей. Каждый из них получит ценные подарки от ста тысяч рублей, а главным призом станет автомобиль марки Hyundai Solaris», — говорится в сообщении мэрии. Объявляя конкурс в администрации отметили, что главным призом для привившихся от коронавируса станут не ценные подарки, а «собственное здоровье и душевное спокойствие».

Напомним, ранее власти Чечни сообщили, что регион стал первым субъектом РФ, в котором достигнут коллективный иммунитет. В республике привиты уже 70% населения. Это подтвердил 13 сентября на очередном заседании оперативного штаба глава республики Рамзан Кадыров. По его словам, намечено привить всего 80% населения.