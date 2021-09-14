В Самаре представили филиал Третьяковской галереи
Самара, 14 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Филиал Третьяковской галереи, который откроется в бывшем здании Фабрики-кухни, представили в Самаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.
Сообщается, что на мероприятие прибыли помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры России Ольга Любимова, глава Самарской области Дмитрий Азаров, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.
«Первый и на сегодня единственный филиал Третьяковской галереи открывается здесь, в Самаре, и это, конечно, событие мирового масштаба. Я уверен, это будет прорыв в новом культурном поколении, скажется на ментальности нашего региона и всех жителей», — заявил Азаров.
Ранее сообщалось о том, что решение о реставрации Фабрики-кухни в Самаре и открытии в ней филиала Третьяковской галереи было принято в 2013 году. Работы по сохранению уникального здания Фабрики-кухни, которое было построено в стиле конструктивизма в 1932 году, были начаты в августе 2019 года.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что осенью 2021 года в филиале Третьяковской галереи в Самаре намерены показать оперу-перформанс.