Самара, 14 сентября, 2021, 08:40 — ИА Регнум. Филиал Третьяковской галереи, который откроется в бывшем здании Фабрики-кухни, представили в Самаре. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Третьяковская галерея

Сообщается, что на мероприятие прибыли помощник президента РФ Владимир Мединский, министр культуры России Ольга Любимова, глава Самарской области Дмитрий Азаров, гендиректор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова.

«Первый и на сегодня единственный филиал Третьяковской галереи открывается здесь, в Самаре, и это, конечно, событие мирового масштаба. Я уверен, это будет прорыв в новом культурном поколении, скажется на ментальности нашего региона и всех жителей», — заявил Азаров.

Ранее сообщалось о том, что решение о реставрации Фабрики-кухни в Самаре и открытии в ней филиала Третьяковской галереи было принято в 2013 году. Работы по сохранению уникального здания Фабрики-кухни, которое было построено в стиле конструктивизма в 1932 году, были начаты в августе 2019 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что осенью 2021 года в филиале Третьяковской галереи в Самаре намерены показать оперу-перформанс.