Сеул, 14 сентября, 2021, 08:36 — ИА Регнум. По состоянию на конец августа 2021 года объём валютных депозитов в банках Южной Кореи составил $92,6 млрд, что на $470 млн больше по сравнению с июлем текущего года. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Банка Кореи.

ouacws Доллары

По их словам, показатель вновь начал расти спустя пять месяцев спада.

Объём депозитов в долларах США увеличился на $700 млн, до $80,38 млрд, в юанях — на $80 млн, до $1,54 млрд. Однако объём депозитов в евро, напротив, сократился на $130 млн, до $4 млрд, в йенах — на $100 млн, до $4,94 млрд.

Общий объём депозитов юридических лиц увеличился на $740 млн, до $73,66 млрд, а физических лиц, напротив, сократился на $270 млн, до $18,94 млрд.