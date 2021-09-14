Южно-Сахалинск, 14 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. На Сахалине за последние сутки скончались от COVID-19 ещё три человека. За всё время пандемии жертвами коронавируса в островном регионе стали 264 жителя, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 сентября в областном оперативном штабе.

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За прошедшие 24 часа на Сахалине инфицирование коронавирусом лабораторно подтвердилось у 115 человек (днём ранее — у 92). Всего в области зарегистрировано на 14 сентября 31 916 носителей коронавируса.

В стационарах проходят лечение от COVID-19 323 пациента. В ковидных госпиталях остаются свободными 254 койки. На дому лечатся ещё 615 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине разработали систему специальных стимулирующих выплат для медработников за вакцинированных от COVID-19 жителей области. Соответствующий приказ регионального минздрава проходит антикоррупционную экспертизу, написало 14 сентябряИА Сах.ком.