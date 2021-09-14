Ростов-на-Дону, 14 сентября, 2021, 08:26 — ИА Регнум. Главгосэкспертиза России выдала разрешительную документацию на капитальный ремонт моста через железнодорожные пути на Южном подъезде к Ростову-на-Дону. Об этом ИА REGNUM сообщили в ведомстве.

Иван Шилов ИА REGNUM Мост

Путепровод в Батайске по трассе А-135 длиной 174 метра пересекает железнодорожный перегон Батайск — Зеленый Луг. Заключением утверждено расширение земляного полотна, укрепление откосов и размещение бортового камня с двух сторон дороги. Пролетное строение моста будет заменено. Объект оснастят водоотводом и дренажной системой. Также будут установлены дорожные ограждения, система освещения.

Работы разделят на два этапа. В первую очередь будет отремонтирована левая часть путепровода, затем правая.