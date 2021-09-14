Джакарта, 14 сентября 2021, 08:25 — REGNUM Правительство Индонезии снова продлило действие ограничений по коронавирусу на островах Ява и Бали, сообщает Kompas.
Ограничения по коронавирусу продлили на неделю до 20 сентября 2021 года.
Власти Индонезии несколько раз продлевали ограничения, чтобы уменьшить распространение коронавируса в стране.
Рестораны и кафе, расположенные в магазинах, либо в торговых центрах, работают только на доставку и еду на вынос.
Как сообщало ИА REGNUM, власти Индонезии примут решение относительно продления или прекращения ограничений по коронавирусу, введенных на островах Ява и Бали.
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