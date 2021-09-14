Екатеринбург, 14 сентября, 2021, 08:24 — ИА Регнум. В Екатеринбурге под суд отдали участника группы наркоторговцев. Об этом сообщает пресс-служба облпрокуратуры.

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У гражданина 1993 года рождения ранее изъяли более 900 граммов наркотических средств, а также их производных. Ему вменяют попытку сбыть этот товар. Следователи считают, что вещество он приобрёл в августе 2020 года у неустановленного лица. Обвиняемый выполнял функции оптового закладчика наркотиков в тайники.

Задержали его в феврале 2021 года. Уголовное дело рассмотрит Октябрьский районный суд. Обвинительное заключение по делу уже утверждено.