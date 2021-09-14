Вашингтон, , 08:24 — REGNUM Вооружённый конфликт с Китаем или Россией будет иметь катастрофические последствия. Об этом в ходе видеоконференции, организованной Институтом Брукингса, заявил заместитель главы Объединённого комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Он напомнил, что в прошлом, несмотря на многообразие горячих точек в мире, к примеру, войну во Вьетнаме, США никогда не шли на прямое столкновение с Советским Союзом.

«‎Нашей целью должно быть никогда не допустить войны с Китаем, никогда не допустить войны с Россией, потому что это будет ужасным днем для планеты, ужасным днем для наших стран, — подчеркнул генерал. — Он разрушит мир, разрушит мировую экономику».

Джон Хайтен указал на необходимость продолжать вести переговоры с Россией и Китаем, нацеленные на обеспечение стратегической стабильности.

«Потому что, какими бы разными мы ни были, у нас есть фундаментальная общая цель, и это — никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой — это плохо», — пояснил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее аналитики Института РУССТРАТ заявили, что перспектива «полномасштабной горячей войны» США и России в ближайшем будущем маловероятна, если не сказать, что пока невозможна. Они напомнили о работающем до сих пор стратегическом ядерном сдерживании и продлённом до февраля 2026 года договоре о СНВ-3, который США и Россия заключили 5 февраля 2011 года. Однако, по мнению экспертов института, «гибридное противостояние будет продолжено».

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