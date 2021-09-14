Шанхай, Китай, 14 сентября, 2021, 08:22 — ИА Регнум. Почти 330 000 человек в Шанхае были эвакуированы, так как город готовился к проливным дождям и сильным ветрам, вызванным тайфуном «Чанту», сообщате 13 сентября агентство Синьхуа.

NOAA Ураган

По прогнозам, «Чанту» задержится над морскими водами близ Китая на расстоянии от 100 до 200 км к востоку от Шанхая, прежде чем ослабнет и переместится на северо-восток, сообщил Шанхайский метеорологический центр. По прогнозам, в некоторых районах Шанхая 13 по 15 февраля выпадет до 250 мм осадков.

Местные власти также отменили 150 междугородних автобусов, приостановили некоторые транспортные и железнодорожные транзитные перевозки и закрыли 112 туристических достопримечательностей, чтобы подготовиться к тайфуну.

Провинциальный метеорологический центр Цзянсу на востоке Китая объявил желтое предупреждение. Органы образования города Наньтун, провинция Цзянсу, распорядились приостановить занятия в детских садах, начальных и средних школах с 14 сентября.