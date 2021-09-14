Сергиев Посад, Московская область, 14 сентября, 2021, 08:21 — ИА Регнум. Двух иностранных граждан, которые подозреваются в убийстве и изнасиловании в лесу пенсионерки, задержали в Московской области правоохранители. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК РФ по региону.

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«Следователем следственного отдела по г. Сергиев Посад ГСУ СК России по Московской области задержаны двое мужчин, подозреваемые в убийстве и изнасиловании 67-летней пенсионерки (ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ)», — говорится в сообщении.

Также указывается, что, согласно данным следствия, 13 сентября в лесополосе неподалёку от СНТ «Магистраль 2» под Сергиевым Посадом было найдено тело пенсионерки с признаками насильственной смерти.

«По «горячим следам» сотрудникам УМВД России по Сергиево-Посадскому г.о. удалось установить и задержать подозреваемых в совершении преступлений. Ими оказались двое граждан одного из соседних государств 1988 и 1984 годов рождения», — уточняется в сообщении.

Кроме того, добавляется, что в настоящее время с подозреваемыми работает следователь и что следствие проверит нахождения подозреваемых на территории России, а также даст правовую оценку действиям либо бездействию должностных лиц, которые контролируют порядок пребывания иностранных граждан на российской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что три автобуса, заполненных иностранными рабочими, вывезли после начала народного схода в подмосковном селе Бужаниново, который начался после убийства и изнасилования в лесу пенсионерки.