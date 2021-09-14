В Москве открыли горячую линию по вопросам запуска отопления
Москва, 14 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Начала работу временная горячая линия по вопросам включения отопления в Москве, сообщает 14 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.
Линия будет действовать временно и примет звонки граждан по вопросам включения отопления. Её необходимость в мэрии объяснили сезонным ростом звонков по теме ЖКХ. Звонки принимаются по номеру:
«Перед началом отопительного сезона традиционно растет число звонков в единый диспетчерский центр, который принимает обращения в сфере ЖКХ, — заявил глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. — Чтобы москвичам было проще дозвониться и получить нужную информацию, мы, как и в предыдущие годы, открыли отдельную горячую линию».
По его словам, запуск отдельной линии позволит операторам центра оперативно отвечать и на другие вопросы москвичей, которые не связаны с запуском отопительного сезона.