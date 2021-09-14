Москва, 14 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. Начала работу временная горячая линия по вопросам включения отопления в Москве, сообщает 14 сентября официальный сайт мэра и правительства столицы.

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Линия будет действовать временно и примет звонки граждан по вопросам включения отопления. Её необходимость в мэрии объяснили сезонным ростом звонков по теме ЖКХ. Звонки принимаются по номеру: +7 (800) 100-23-29 . Помимо даты запуска конкретного объекта, жители смогут сообщить о проблеме — возможной течи или недостаточной температуре прогрева.

«Перед началом отопительного сезона традиционно растет число звонков в единый диспетчерский центр, который принимает обращения в сфере ЖКХ, — заявил глава общегородского контакт-центра Андрей Савицкий. — Чтобы москвичам было проще дозвониться и получить нужную информацию, мы, как и в предыдущие годы, открыли отдельную горячую линию».

По его словам, запуск отдельной линии позволит операторам центра оперативно отвечать и на другие вопросы москвичей, которые не связаны с запуском отопительного сезона.