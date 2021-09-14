Новосибирск, 14 сентября, 2021, 08:18 — ИА Регнум. По данным Центробанка, более 50% жалоб связаны с возвратом просроченной задолженности и погашением кредитов. Поскольку большая часть жалоб является необоснованной, можно предположить, что обращение в Банк России для многих является одной из стратегий поведения в ситуации, когда возникает конфликт с кредитной организацией по поводу погашения кредита. Такое мнение и высказала кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой финансового рынка и финансовых институтов Новосибирского государственного университета экономики и управления Тамара Попова, комментируя новость о том, что Новосибирская область стала лидером по жалобам на банки среди регионов Сибирского федерального округа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Кредит

«Например, это может быть в ситуации просрочки, пересмотра условий договора. В сложной экономической ситуации стали популярны услуги по так называемой помощи с рефинансированием кредита или списанием части кредита. Часто вся деятельности таких компаний сводится к написанию обращений в кредитную организацию и в профильную службу Центрального Банка, — отметила экономист. — Безусловно, высокий уровень просроченной задолженности по кредитам, заключение финансовых договоров на невыгодных условиях, обращение к сомнительным посредникам показывают низкий уровень финансовой грамотности населения. Важно понимать, что финансовая грамотность не сводится к знанию экономических терминов и базовых концепций, а должна пониматься как устойчивая способность принимать финансовые решения для своей выгоды и безопасности, а также нести ответственность за последствия таких решений».

Эксперт подчеркнула, что в настоящее время предпринимаются огромные усилия в области финансового просвещения. В эту деятельность вовлечены не только государственные структуры, но и образовательные организации, участники финансового рынка и волонтёры. Однако, по её мнению, только лишь информационная компания не позволяет достичь нужного результата.

«Серьёзные вопросы возможны за счёт смены установок и накопления опыта — в том числе, к сожалению, негативного. Это медленный процесс. Подобно росту растения, его можно поддерживать, но нельзя искусственно ускорить. В этой ситуации огромную роль играют образовательные организации, которые имеют возможность долгосрочно взаимодействовать с молодыми гражданами и постепенно формировать правильные стратегии. Очень важно регулярное проведение мероприятий, помогающих школьникам и студентам осознать своё финансовое поведение, обдумать его, увидеть свои ошибки. Примерами таких мероприятий, которые могут использоваться любыми организациями, являются финансовый диктант и олимпиады по финансовой грамотности. Однократное участие в них может произвести кратковременный эффект, но правильная организация на постоянной основе углубляет воздействие и помогает формировать новый тип финансового поведения — осознанного, рационального, ориентированного на личные ценности, вместо стереотипов и сиюминутных импульсов», — считает Попова.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что за семь месяцев 2021 года сибиряки направили в Банк России почти 16 тыс. жалоб — на 15% меньше, чем за аналогичный период 2020 года.