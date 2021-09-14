Пекин, , 08:16 — REGNUM Ливни, вызванные тайфуном «Чанту», обрушатся на восточно-китайские провинции Цзянсу, Чжэцзян и Шанхай с 13 по 15 сентября, предупредило Министерство водных ресурсов Китая, передает агентство Синьхуа.

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Министерство приступило к реагированию на чрезвычайные ситуации IV уровня в связи с наводнениями и направило три рабочие группы для оказания помощи в ликвидации последствий наводнений на местном уровне.

Двигаясь на северо-запад со скоростью от пяти до 10 км/ч, «Чанту» задержится над водами вблизи устья реки Янцзы, прежде чем двинуться на северо-восток и ослабнет в вечером 15 сентября, сообщает Национальный метеорологический центр Китая.

В Китае действует четырехуровневая система реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с наводнениями, причем уровень I является наиболее серьезным.