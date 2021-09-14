Мирян, Южная Корея, 14 сентября, 2021, 08:17 — ИА Регнум. 14 сентября в Южной Корее зафиксировали подземные толчки. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей метеорологической службы страны.

Zeml.info Землетрясение

Согласно опубликованным данным, землетрясение магнитудой 2,2 произошло в 03:36:01 по местному времени в 11 км к юго-юго-востоку от города Мирян провинции Кёнсан-Намдо. Эпицентр залегал на глубине 16 км.

Представители метеорологической службы Южной Кореи сообщили: «Несмотря на то, что вибрации были ощутимы, они недостаточно велики, чтобы нанести ущерб».

Как сообщало ИА REGNUM, 12 сентября в уезде Чханнён провинции Кёнсан-Намдо произошло землетрясение магнитудой 2,1.