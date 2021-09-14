Уфа, , 08:16 — REGNUM Закон о бесплатной юридической помощи намерены изменить в Башкирии. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Юрист Chuiandlau.com.hk

Сообщается, что соответствующий проект закона был одобрен членами профильного парламентского комитета. Его намерены рассмотреть в первом чтении в ближайшее время.

Отмечается, что данные изменения направлены на улучшение качества бесплатной юридической помощи.

«В нашей республике бесплатные правовые услуги отдельным категориям населения оказывает Государственное юридическое бюро. Для защиты законных интересов граждан бюро может направлять органам власти и организациям официальные обращения, запрашивать справки, характеристики, другие документы. Однако закон не содержит прямого указания на обязанность отвечать на такие запросы и не устанавливает четкие сроки. Поскольку обязанность не установлена, то и ответственность за бездействие также не предусмотрена. В ряде случаев это отрицательно сказывается на качестве предоставляемых юридических услуг. Мы предлагаем урегулировать этот момент», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Проектом закона определяется порядок направления запросов Государственным юридическим бюро Башкирии и устанавливается обязанность госорганов, общественных организаций, органов местного самоуправления и других организаций предоставлять письменный ответ в тридцатидневный срок (при этом есть возможность продлить этот срок).

Помимо этого, проектом закона устанавливаются нормы, которые предусматривают защиту полученной таким образом информации, а также ответственность за нарушение требований при обеспечении защиты персональных данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии могут принять закон о рыболовстве на землях лесного фонда.