Вьентьян, 14 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. Использование криптовалюты, а также ее добычу и торговлю на территории Лаоса, одобрили в рамках эксперимента власти страны. Об этом 13 сентября сообщило издание Laotian Times со ссылкой на лаосское правительство.

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Разрешение выдали четырем строительным организациям, а также IT-компании и государственному банку JDB. Кроме того, ряду министерств и Центробанку Лаоса поручено разработать нормы применения криптовалюты.

Планируется, что с 16 по 17 сентября в лаосского правительства Пханкхам Випхаван проведет встречу, на которой будет обсуждаться дальнейшее использование криптовалюты в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сальвадоре вступил в силу закон, обязывающий использовать биткойны в качестве официального платежного средства в республике. В связи с этим в сальвадорской столице прошли акции протеста против нововведения.