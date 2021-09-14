Иркутск, 14 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Иркутской области за последнюю неделю (6−12 сентября 2021 года) заметно выросло число пожаров. Об этом информирует территориальное ГУ МЧС РФ.

Vk@vktver Пожар

Всего за этот период в регионе случилось 112 техногенных возгораний, это на 22 больше в сравнении с аналогичным периодом 2020 года. На пожарах погибли три человека, ещё два человека получили травмы.

К примеру, 6 сентября двое погибших были обнаружены в ходе тушения пожара на площади 30 квадратных метров в дачном доме в садоводстве «Юбилейный» в Шелеховском районе. Причиной трагедии стало неосторожное обращение с огнём. 9 сентября в квартире многоквартирного жилого дома в областном центре произошел пожар с гибелью человека. Общая площадь составила 55 квадратных метров. В качестве основной причины пожара специалисты рассматривают поджог.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 13 сентября, власти Иркутской области известили, что справились со всеми лесными возгораниями.

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