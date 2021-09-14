Красноярск, 14 сентября, 2021, 08:14 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на утро 14 сентября лесных пожаров не зарегистрировано. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом министерстве лесного хозяйства.

Марина Каширская ИА REGNUM Лес

По данным минлесхоза, в семи районах края и в Норильске по-прежнему действует особый противопожарный режим.

В районах края по условиям погоды леса патрулируют наземные группы и авиация.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие выходные (11−12 сентября) в Красноярском крае ликвидировали три лесных пожара.