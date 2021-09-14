Москва, 14 сентября, 2021, 08:15 — ИА Регнум. На начало июля 2021 года в России насчитывалось примерно 2,3 млн единиц мототехники. Об этом сообщается на сайте аналитического агентства «Автостат».

Дарья Драй ИА REGNUM Мотоциклы

Больше всего в России зарегистрировано мотоциклов отечественной марки «ИЖ». На них приходится почти треть (30%) от общего количества байков в стране (672 тыс. единиц).

На втором месте находятся мотоциклы марки «Урал». Их в России насчитывается 320 тыс. экземпляров, что составляет 14% от общего количества мототехники. Замыкают тройку лидеров мотоциклы «Завода имени Дегтярева» («ЗиД») — 197 тыс. единиц.

На четвертом и пятом местах расположились соответственно мотоциклы марок «Минск» (173 тыс. ед.) и Jawa (133 тыс. ед.).

Ранее Ирбитский мотоциклетный завод представил новый байк под названием «Урал» Gear Up 2022 модельного года. Мотоцикл получил новые поршни, впускной коллектор и выхлопную систему с одной выхлопной трубой.

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