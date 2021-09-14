Пекин, 14 сентября, 2021, 08:11 — ИА Регнум. На 21-й Китайской международной ярмарке инвестиций и торговли (CIFIT) в городе Сямэне в провинции Фуцзянь на востоке Китая концу мероприятия были подписаны соглашения по 512 проектам, сообщает агентство Синьхуа.

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Общая инвестиционная стоимость соглашений составила 392 млрд юаней (около $60,7 млрд), показали предварительные данные. В четырехдневном мероприятии приняли участие более 4900 компаний из примерно 90 стран и регионов мира, включая 50 000 бизнесменов как онлайн, так и оффлайн.

В ходе этого CIFIT было проведено более 60 семинаров, брифингов и бизнес-конференций, посвященных темам, касающимся внутренних и зарубежных инвестиций, таким как строительство «Нового шелкового пути», создание цифровой и зеленой экономики и обеспечение углеродной нейтральности.

Мероприятие было совместно организовано Министерством торговли Китая и несколькими международными организациями, включая Всемирную торговую организацию, Организацию Объединенных Наций по промышленному развитию и Всемирную ассоциацию агентств по поощрению инвестиций, с целью активизации международной инвестиционной деятельности.