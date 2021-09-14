Вашингтон, 14 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. США договорились с Узбекистаном, Таджикистаном и Пакистаном о пропуске этими тремя странами эвакуирующихся с территории Афганистана американских граждан. Об этом сообщает Подробно. уз со ссылкой на госсекретаря США Энтони Блинкена.

U.S State Department Энтони Блинкен

«Мы работали с рядом стран, включая Узбекистан, Пакистан и Таджикистан, чтобы гарантировать, чтобы в идеале их границы в целом оставались открытыми для американских граждан», — сказал Блинкен журналистам.

Он указал, что у США есть базовые соглашения с этими тремя странами для пропуска американских граждан, обладателей вида на жительство в США, а также американских въездных виз.