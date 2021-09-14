Москва, 14 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. Торги по рублю 13 сентября открылись повышением против иностранных валют на фоне дорожающей нефти. Положительная динамика по нему сохранилась до закрытия вечерней сессии, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Рубли

По итогам дня 13 сентября рубль завершил торги в плюсе. Пара доллар/рубль снизилась на 0,71%, до 72,65 руб., евро/рубль — на 0,75%, до 85,80 руб., фунт/рубль — на 0,71%, до 100,55 руб.

На азиатской сессии индекс доллара обновил максимум на 92,88, поскольку инвесторы ожидают от ФРС США сокращения покупок активов раньше, чем ожидалось, несмотря на увеличение числа случаев заболевания COVID-19.

Удержать высокие уровни доллару не удалось, так как началась фиксация прибыли перед важной статистикой.

Нефтяной рынок продолжает получать поддержку от последствий урагана Ида и медленного восстановления добычи в США.

Дополнительную поддержку ценам оказала ОПЕК, повысив оценку роста спроса на нефть в 2022 году на 0,9 млн баррелей в сутки — до 4,2 млн б/с.

Сегодня, 14 сентября, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $74,00. Доллар торгуется в минусе. Торги по рублю открылись ростом.

Инвесторы сейчас ожидают выхода данных по потребительской инфляции в США. В 15:30 по мск на всех рынках подскочит волатильность, так как это важная публикация перед заседанием ФРС.

Продавцам сейчас важно закрепиться ниже 73,55 руб. Ниже открывается дорога к уровню 72,00 руб. Если отчет по инфляции покажет рост, рубль окажется под давлением.

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