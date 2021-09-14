Москва, 14 сентября, 2021, 08:10 — ИА Регнум. В ходе встречи со своим коллегой из Сирии Башаром Асадом президент России Владимир Путин отметил, что сирийский лидер много делает для того, чтобы наладить диалог со своими оппонентами. Слова российского лидера 14 сентября приводит официальный сайт Кремля.

Kremlin.ru Владимир Путин и Башар Асад

«Люди вам доверяют и, несмотря на все сложности предыдущих лет и трагедии предыдущих лет, все-таки с вами связывают процесс восстановления и возвращения к нормальной жизни. Знаю, что вы многое для этого делаете, в том числе для налаживания диалога с вашими политическими оппонентами», — сказал Путин.

Также он отметил, что в настоящее время 90% территории страны контролирует правительство Сирии, однако очаги сопротивления террористов все еще существуют.

При этом глава Российского государства указал, что главной проблемой арабской республики, по его мнению, являются присутствующие в Сирии без санкций Дамаска и без приглашения ООН иностранные военные, что является прямо противоречащим международному праву.

Кроме того, Путин уточнил, что последнее обстоятельство мешает процессу консолидации Сирии и восстановления страны более быстрыми темпами.

Как сообщало ИА REGNUM, 11 сентября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва рассчитывает, что работа сирийского конституционного комитета возобновится в ближайшем будущем.