Москва, , 08:09 — REGNUM Иностранные военные формирования, незаконно присутствующие на территории Сирии являются главной проблемой для страны, препятствующей её консолидации. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в ходе встречи с главой Сирии Башаром Асадом в Москве.

Владимир Путин и Башар Асад Kremlin.ru

Российский лидер пояснил, что иностранные вооружённые силы присутствуют на территории Сирии незаконно, без решения Организации Объединённых наций и без санкций главы государства. Их присутствие явно противоречит международному праву и не даёт законному правительству Сирии предпринять максимум усилий для объединения страны и дальнейшего её движения по пути восстановления теми темпами, какие были бы возможны при условии контроля над всей территорией законным правительством.

Ранее ИА REGNUM сообщало о встрече президента РФ Путина и главы Сирии Асада в Кремле.

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