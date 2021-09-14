Казань, 14 сентября, 2021, 08:09 — ИА Регнум. В Татарии зарегистрировали пять новых случаев смерти от коронавирусной инфекции. За время пандемии в республике от COVID-19 скончались по состоянию на 14 сентября 709 человек, сообщает республиканский оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

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Очередными жертвами заболевания стали один мужчин и четыре женщины в возрасте от 32 до 80 лет. Причины смерти установили в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Как сообщало ИА REGNUM, три выходных дня с сохранением заработной платы должны предоставлять работодатели своим сотрудникам после каждой прививки от коронавирусной инфекции, предлагается в письме директора Института социальных исследований и развития гражданских инициатив (ИСИРГИ) Максима Петунина.

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