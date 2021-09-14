Благовещенск, 14 сентября, 2021, 08:08 — ИА Регнум. Заслуженная артистка России Елена Валюшкина назвала Благовещенск китайской провинцией. В столицу Приамурья она приехала на фестиваль «Амурская осень». Фраза о китайской провинции прозвучала во время стрима актрисы в Instagram, сообщает 14 сентября корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Елена Валюшкина на церемонии вручения премии «Золотая маска»

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«Какие люди в этой китайской провинции! Какие люди! Какие львы!» — сказала Елена Валюшкина.

Актриса известна своими ролями в сериале «Универ», в фильмах «Бабушка легкого поведения» и «Последний богатырь». В Благовещенске Елена Валюшкина будет работать в жюри на конкурсе спектаклей, который пройдёт в рамках «Амурской осени».

Как сообщало ИА REGNUM, в управлении Роспотребнадзора региона ранее выражали опасения, что фестиваль «Амурская область» может стать причиной роста заболеваемости коронавирусом в регионе.