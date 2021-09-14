Самара, 14 сентября, 2021, 08:04 — ИА Регнум. Старт строительству комплекса ветроэлектростанций в Самарской области дал глава региона Дмитрий Азаров. Об этом 13 сентября сообщает пресс-служба областного правительства.

Dual Freq Ветроэлектростанция

Сообщается, что суммарная мощность этих установок составит 236,6 МВт. Проект по возведению в регионе ветроэлектростанций реализует Фонд развития ветроэнергетики. Так, в Красноармейском районе около сельских поселений Гражданский и Криволучье-Ивановка планируют построить три электростанции (52 ветроэнергетические установки).

«Высота каждой установки составит 150 метров с учетом лопастей. Все оборудование спроектировано с учетом климатических условий региона. К строительству ветроэлектростанций привлекут 600 человек, будет использовано 210 км силовых кабелей и построено 38 км внутриплощадочных дорог. Суммарная мощность комплекса составит 236,6 МВт. Такой объем, к примеру, позволяет обеспечивать электроснабжением 50 тысяч частных домов», — говорится в сообщении пресс-службы.

Электроэнергия, которую будут вырабатывать установки, будет передаваться в объединенную систему магистральных электрических сетей. Согласно планам, ветростанции начнут поставлять мощности и электроэнергию на оптовый рынок с конца следующего года.

«Это очень масштабный, высокотехнологичный и инновационный проект, направленный в будущее. Знаковый для нашего региона на десятилетия вперед. Он имеет экономическое и энергетическое значение для Самарской области, где мы каждый год создаем новые рабочие места, внедряя новые высокотехнологичные производства. И этот проект направлен не в завтрашний, а в послезавтрашний день. А реализуем мы его уже сегодня. Проект запущен в кратчайшие сроки, мы вышли к старту строительства по намеченному графику», — сообщил глава региона.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Самарской области намерены создать новые виды топлива.