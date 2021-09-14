Кызыл, 14 сентября, 2021, 07:59 — ИА Регнум. За две недели с начала сентября на территории Тувы зарегистрировано четыре ДТП с участием тракторов, в результате которых погибли четыре человека, ещё четверо пострадали. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе МВД по региону.

МВД по Республике Тува ДТП в Туве

Как отмечается, водители тракторов и спецтехники в период заготовки кормов зачастую передвигаются по вечерам и ночам, чтобы скрыть нарушения. Это провоцирует рост аварийности. Все смертельные ДТП произошли именно в тёмное время суток.

Так, вечером 10 сентября автомобиль Toyota Allion на федеральной трассе Р-257 «Енисей» врезался в двигавшийся в попутном направлении трактор с неисправными фонарями. В результате погиб 35-летний водитель легковушки и 62-летняя пассажирка.

Ночью 12 сентября в Тандинском районе опрокинулся трактор с прицепом, гружённый сеном. В результате погибли два человека.

«Уважаемые водители, во избежание создания аварийной ситуации не допускайте и исключайте бесправное и нетрезвое вождение. Настоятельно просим управлять только исправной спецтехникой, в особенности это касается внешних световых приборов в темное время суток», — призвали в ведомстве.