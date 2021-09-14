Женева, Швейцария, , 07:56 — REGNUM Помощь в размере 200 млн юаней (около $31 млн) в виде продовольствия, медикаментов, а также предметов первой необходимости, предоставит Афганистану Китай. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН в Женеве Чэнь Сюй 13 сентября в ходе министерской встречи Организации Объединенных Наций.

Кроме того, китайская сторона направит в республику 3 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции. Дипломат отметил, что Пекин собирается в скором времени поставить в страну дополнительную помощь. Он подчеркнул, что международное сообщество должно усилить поддержку Афганистана, оказавшегося в тяжелой ситуации.

Постпред добавил, что США и их союзники несут особые обязательства в вопросе оказания гуманитарной и других видов помощи афганской стороне.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 августа исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (WFP) ООН Дэвид Бизли заявил, что над 14 млн жителей Афганистана нависла угроза голода. Он объяснил, что причиной этому стал кризис, начавшийся после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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